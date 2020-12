Vi manca Fubuki di One-Punch Man? Tutta la sua bellezza e sensualità in una fanart

Chi non è rimasto incantato dalle splendide fanciulle disegnate da Yusuke Murata per One-Punch Man? Il mangaka che lavorò su Eyeshield 21 si è dato davvero da fare per far risplendere al meglio la trama e gli individui creati da ONE. La componente artistica infatti è uno degli elementi più famosi e apprezzati di One-Punch Man.

Ma tra tutte le donne disegnate da Murata per One-Punch Man, qual è la migliore? C'è sicuramente chi ama Do-S Monster Princess col suo fisico provocante e il suo outfit che poco nasconde alla vista. Capace di ammaliare ogni uomo però è anche Fubuki, sorella minore della più famosa eroina Tatsumaki. A differenza della sorella però, Fubuki ha un altro fisico da urlo e spesso si mostra come modella in varie riviste.

Di cosplay di Fubuki ce ne sono tanti così come di fan art a lei dedicate. Potete osservare la fan art su Fubuki di One-Punch Man creata da XTER in basso, dal post di Reddit. La ragazza ha curve esplosive che difficilmente vengono contenute dal top, mentre le braccia tenute in alto mettono ancora più in vista il petto e la vita snella. Per creare questa fan art, XTER si è ispirato a una copertina creata da Murata stesso per il capitolo 136 di One-Punch Man dove Fubuki ha un vestito molto simile. Preferite l'originale di Murata o la reinterpretazione di XTER?