Vi manca guardare gli anime all'ora di pranzo? I fan italiani lanciano una petizione

Chissà in quanti di voi, al termine della giornata scolastica o lavorativa, non vedevano l'ora di ritornare a casa e guardare l'ultimo episodio di Dragon Ball. L'ora di pranzo, infatti, riuniva grandi e piccini davanti la televisione, grazie alla proposta di Mediaset delle repliche degli anime più in voga.

L'episodio di Dragon Ball Z delle 14:30 era un appuntamento immancabile del ritorno da scuola, nonché uno dei principali motivi di discussione da affrontare il giorno seguente con i compagni di classe. La fascia oraria dedicata agli anime è un'assenza che i fan nostrani continuano a mal digerire, complice anche la scarsa varietà del palinsesto delle emittenti televisive. Ad ogni modo, a partire da domani alle 08:40, su Italia 1 tornerà Nadia: Il mistero della Pietra Azzurra, il capolavoro di Hideaki Anno che abbiamo analizzato recentemente in uno speciale di approfondimento in occasione del suo 30° anniversario.

In onore dei vecchi tempi, un fan italiano a dato il via nelle score ore a una petizione su change.org, nella speranza che Mediaset possa notare la volontà degli spettatori di rivedere gli anime all'ora di pranzo. Qualora siate interessati a partecipare all'iniziativa nostrana, tramite il link alla fonte è possibile accedere alla petizione e condividere le vostre intenzioni.

