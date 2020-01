Manca un mese all'uscita di Lupin III The First al cinema, partito il conto alla rovescia!

È stato condiviso pochi minuti fa un video countdown di Lupin III The First, il nuovo film in 3DCG dedicato all'iconico personaggio creato da Monkey Punch. La clip, visibile cliccando sopra il link reperibile in calce, ci ricorda che il debutto nei cinema italiani del ladro gentiluomo è fissato per il prossimo 27 febbraio 2020, tra un mese esatto.

Koch Media, la compagnia in carica della distribuzione della pellicola in Italia, ha così descritto la trama: "Lupin III ritorna in una colossale caccia al tesoro in giro per il mondo per rubare il misterioso Diario di Bresson: l’unico oggetto che suo nonno non è stato in grado di trafugare. Il Diario racchiuderebbe oscuri segreti di grandissimo interesse anche per una malvagia organizzazione contro cui Lupin, Jigen, Goemon, Fujiko e perfino Zenigata, dovranno scontrarsi per impossessarsi delle enigmatiche memorie di Bresson. Da Parigi al Brasile, Lupin e la sua banda, insieme alla loro nuova complice Laetitia, una giovane aspirante archeologa, vivranno un’epica avventura mai vista prima!".

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il film? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al primo teaser italiano di Lupin III The First condiviso lo scorso 6 ottobre e al poster ufficiale di Lupin, mostrato per la prima volta la scorsa settimana.