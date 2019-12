Manca poco a My Hero Academia: Heroes Rising, continua il conto alla rovescia di Horikoshi

Niente character trailer come succede per altri film, bensì un conteggio preparato dal mangaka dell'opera originale, Kohei Horikoshi. Dopo il primo disegno che ha segnato l'inizio del conto alla rovescia di My Hero Academia: Heroes Rising, arriva quello del secondo giorno consecutivo.

La prima bozza illustrativa aveva presentato cinque degli eroi della classe 1-A di My Hero Academia: Tokoyami, Hakagure, Aoyama, Ashido e Kaminari. Questa volta sono ben sei (e mezzo) i protagonisti mostrati, come potete vedere nel primo tweet proveniente direttamente dall'account di Kohei Horikoshi.

In ordine da sinistra a destra, dopo la gonna svolazzante di Hagakure, c'è Jirou, seguita da Yaoyorozu, Shoji, Kirishima, Koda, Ojiro e si intravede metà della testa di Mineta. Proprio la silhouette tagliata dell'ultimo personaggio ha permesso di capire il genere di disegno che sta preparando il mangaka di My Hero Academia. Come si può vedere dal secondo tweet in calce, infatti, l'autore sta preparando un disegno componibile e che sicuramente vedrà una prosecuzione per un'altra immagine con i protagonisti come Izuku, Ochaco, Bakugo, Iida e Todoroki.

My Hero Academia: Heroes Rising debutterà in Italia ad aprile, mentre in Giappone verrà proiettato nei cinema nei prossimi giorni di questo 2019.