Vi manca One-Punch Man? La bella Monster Princess di Murata vi allieterà l'attesa

Ormai è da parecchio tempo che Yusuke Murata non si dedica alla produzione di nuovi capitoli di One-Punch Man. Lo storico autore di Eyeshield 21 si sta infatti dedicando alla rivisitazione delle tavole di alcuni capitoli precedenti per prepararli alla versione in volumi che sta per essere pubblicata in Giappone.

Su Tonari no Young Jump, l'ultimo capitolo pubblicato di One-Punch Man è il 135, con lo scontro con Psykos. Resta ancora molto da coprire di questa battaglia, ma sembra che non vedremo la conclusione ancora per un bel po'. Ma intanto Yusuke Murata ci fa sapere non solo che sta lavorando ancora a One-Punch Man, ma ci delizia anche con una nuova illustrazione.

Il mangaka, famoso a livello mondiale per l'altissima qualità dei suoi disegni, ha infatti pensato di portare di nuovo ai suoi fan il mostro Do-S, conosciuto anche come Monster Princess. La cattiva ha avuto poco spazio in One-Punch Man, ma è stata molto amata e, vista l'immagine in calce, si può capire bene il perché. Monster Princess ha anche tanti cosplay all'attivo che ne fanno risaltare anche in 3D il fascino seducente con tanto di aura masochistica.

Il tweet di Murata è diventato inevitabilmente molto popolare, ottenendo oltre 25.000 likes in pochi giorni. Ora bisogna solo aspettare per rivedere i suoi disegni su Saitama e compagnia col prossimo capitolo.