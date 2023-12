I Maneskin celebrano la fine di Attack on Titan: Damiano come Eren in concerto

La Stagione 4 di Attack on Titan si è conclusa regalando agli appassionati un finale bomba. Dopo un decennio, la storia di Eren e dell'Armata Ricognitiva è giunta al termine lasciando un solco nel cuore dei fan, uno su tutti il frontman della rock band del momento. Ecco come Damiano dei Maneskin ha celebrato Attack on Titan in concerto.

I Maneskin sono la più grande rock band del momento, incoronati da Mick Jagger in persona e orgoglio e vanto dell'Italia nel mondo. Nonostante l'incredibile momento di popolarità, Damiano e gli altri componenti del gruppo si comportano con umiltà esattamente come se fossero uno di noi. Una dimostrazione di ciò ci viene offerta grazie al video di un fan registrato durante uno dei concerti che in questi giorni si stanno tenendo a Tokyo per la tournée giapponese.

Come ben sappiamo, la band composta di quattro elementi è grande fan degli anime giapponesi. Solo di recente i Maneskin hanno realizzato il videoclip di 'Timezone' in collaborazione con Paru Itagaki, autrice di Beastars che avevano già avuto modo d'incontrare in precedenza. Il vero amore di Damiano dei Maneskin è Attack on Titan, come dimostra il tatuaggio sul braccio che mostra con fierezza.

Se in passato Damiano ha cantato in concerto Shinzo wo Sasageyo, la seconda opening della serie animata, questa volta il frontman ha nuovamente osato. Come vediamo dal filmato in calce all'articolo Damiano esegue il saluto dell'Armata Ricognitiva con indosso un mantello verde, proprio come se fosse uno dei compagni di Eren, Mikasa e Armin pronto a dare la vita per il Comandante Erwin Smith.