Il manga Act-Age si mostra in una nuova pagina a colori

Nel corso di queste ultime ore, il canale Twitter @Spytrue ha pubblicato per tutti i suoi fan una nuova pagina a colori dedicata ad Act-Age - visualizzabile a fondo news -, manga di successo concretizzatosi grazie al lavoro Shiro Usazaki e Tatsuya Matsuki e serializzato sul Weekly Shonen Jump.

Nel caso in cui non la conosceste, l'opera si concentra su Kei Yonagi, una ragazza del liceo pronta a tutto pur di divenire un'attrice. La ragazza si ritrova a vivere con i suoi due fratellini, costretta a lavorare per mantenerli dopo che questi sono stati abbandonati dal padre, evento a cui ha poi fatto seguito anche la morte della madre. Kei possiede però un talento unico per la recitazione, al punto tale che in più occasioni può finire con il perdere contatto con la realtà nel mentre che recita. Nel corso di un provino, proprio questa sua peculiarità finisce con il preoccupare i presenti che, temendo di non poter controllare la ragazza come vorrebbero, decidono di scartarla. Tra gli sguardi incerti dei giudici, però, è presente anche quello del famoso regista Sumiji Kuroyama, il quale decide infine che farà di tutto per far emergere il vero potenziale della giovane.

La serie, che giusto qualche mese fa ha festeggiato il suo primo anniversario, sta attualmente passando un periodo particolarmente florido, essendo arrivata terza tra le serie più consigliate del 2019 dagli edicolanti giapponesi, e con 700.000 copie stampate grazie ai primi 5 volumi. Act-Age è una serie manga scritta da Tatsuya Matsuki e disegnata da Shiro Usazaki, pubblicata sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 22 gennaio 2018.