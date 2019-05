Il manga Ahiru no Sora è stato messo momentaneamente in pausa

Il ventiquattresimo numero del Weekly Shōnen Magazine di Kodansha ha ufficialmente rivelato che il manga Ahiru no Sora di Takeshi Hinata andrà incontro a una breve pausa dopo l'uscita del prossimo capitolo, atteso per il 22 maggio 2019. Purtroppo, la rivista non ha dichiarato quando la pubblicazione del manga riprenderà.

Nel caso in cui non la conosceste, l'opera narra la storia del quindicenne Sora Kurumatani alto solo 149 centimetri (4'10 "), ma ama la pallacanestro a tal punto da unirsi entusiasticamente al club di pallacanestro non appena giunta alle superiori, ma a capo del club sono stati posti due terribili gemelli che comandano la scuola e i loro amic. Sora potrà continuare a tirare avanti in un simile club?

Hinata ha iniziato la serializzazione del suo manga sul Weekly Shōnen Magazine nel 2003, con Kodansha che ha pubblicato il 50° volume dell'opera lo scorso novembre, per un totale di 24 milioni di copie stampate, con la serie entrata nel suo arco finale nel corso di gennaio. Inoltre, a causa del successo ottenuto, è stata recentemente annunciata la lavorazione di un anime dedicato al manga.

La produzione che andrà concretizzandosi sarà trasmessa a ottobre 2019 e, probabilmente, il manga non si concluderà prima di allora. Il regista a cui è stato affidato l'adattamento animato è Keiko Kusukawa (Aho Girl, Fuuka), accompagnato dall'aiuto regista Shingo Tamaki. Lo Studio Diomedea sarà incaricato delle animazioni, mentre Yoshino Honda del character design. Infine, Go Zappa supervisionerà la composizione della serie.