Il manga di Ajin entra nel suo climax: finale in arrivo?

Non si sente parlare spesso di Ajin, un'opera in parte thriller e in parte dark fantasy con una componente piscologica a fare da sfondo a una storia davvero avvincente. Ad ogni modo, pare che il manga di Sakurai Gamon stia per concludersi dopo diversi anni di serializzazione.

Iniziato nel luglio del 2012, Ajin ha percorso una serializzazione mensile e costante tra le pagine di Good! Afternoon riscuotendo persino un discreto successo culminato in una trilogia di film e, successivamente, in due stagioni televisive tuttora disponibili su Netflix. A tal proposito, qualora siate interessati vi ricordiamo che tra le nostre pagine è disponibile la Recensione della prima stagione dell'anime.

Grazie ai primi spoiler tratti dalla rivista sopracitata è rimbalzata la notizia che il manga di Ajin entrerà nel climax della storia con l'uscita di febbraio. Il termine in questione viene utilizzato sia come capitolo conclusivo che come un modo per introdurre la parte finale di una storia. Ad ogni modo, l'opera è prossima alla sua naturale conclusione dopo più di 8 anni e 16 volumi attualmente pubblicati. Per chi non conoscesse l'opera in questione, l'editore Star Comics -che detiene i diritti del manga in Italia- descrive la storia quanto segue:

"Kei Nagai è un liceale che un giorno finisce sotto le ruote di un camion, ma incredibilmente il suo corpo lacerato e senza vita si rianima, ricomponendosi integralmente... Scopre così di essere un ajin, ovvero un essere immortale! Stordito e spaventato per l’accaduto, si rifugia in mezzo alle montagne chiedendo aiuto al suo amico Kai, insieme al quale inizierà la sua nuova vita, volta a esplorare la natura profonda del suo essere – sarà buona o malvagia? – e a cercare di capire quali intenzioni abbiano gli altri ajin entrati in contatto con lui..."

