E se il manga di Akira avesse predetto il Coronavirus?

Nonostante le attenzioni risposte dall'Unione Europea sul caso Coronavirus, la malattia sta lentamente approdando sul Vecchio Continente. Mentre si tenta di trovare una cura al virus, intanto qualche coraggioso fan ha iniziato a speculare su bizzarre ma intriganti teorie in merito a una scena di quel capolavoro di Akira.

Il manga di Katsuhiro Otomo è uno dei capisaldi dell'industria, un'opera che ha fatto scuola al genere sci-fi. Recentemente, l'opera del sensei è stata al centro di una curiosa analisi in merito a un presunto collegamento tra il Coronavirus e Akira.

Il tutto ha inizio diversi mesi fa, a seguito di un post pubblicato da Kouta Hirano, l'autore di Hellsing, che condivise con i propri fan una scena di protesta che ricordava una famosa tavola del manga di Otomo in cui un uomo utilizzava un cartello stradale come scudo. Alla scena in questione, tuttavia, è recentemente subentrato un curioso commento da parte di un fan, un certo PC works kid, che ha notato che nella scritta presente nella scena sopracitata vi è un riferimento a un'epidemia che qui segue:

"Criticata la risposta da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'epidemia della malattia infettiva."

A tal proposito, è doveroso ricordare come il manga di Akira sia ambientato tra il 2019 e il 2020, motivo che ha spinto i fan a considerare l'opera di Otomo come una sorta di profezia al Coronavirus. E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare citazione? Si tratta di un Nostradamus o di una bizzarra coincidenza?