Tutti i manga di Akira Toriyama oltre Dragon Ball da riscoprire

È normale associare subito Akira Toriyama a Dragon Ball, però il Maestro giapponese recentemente scomparso ha firmato diversi altri manga: ripercorriamoli tutti per omaggiarlo e celebrarlo ancora tramite le sue opere meno conosciute, concentrandoci su quelle serializzate.

Cominciamo con Dr. Slump, esordio di Akira Toriyama in un manga serializzato, dal 1979 al 1984. Diventato celebre in tutto il mondo, anche quest'opera ha contribuito a influenzare tantissimi mangaka venuti dopo di lui. Qua invece 5 opere per omaggiare Akira Toriyama.

Nel 1997 esce poi Cowa!, volume autoconclusivo su tre giovani mostriciattoli che vivono in un villaggio assieme a umani e animali antropomorfi.

Altro volume unico uscito l'anno dopo è Kajika, storia di un ragazzo-volpe dotato di poteri speciali.

C'è poi Sand Land, sempre un volume unico edito nel 2000: racconta del principe dei demoni Belzebubù che viaggia con due compagni in un mondo fatto praticamente di sola sabbia.

Unico volume in Italia per Nekomajin, conclusosi nel 2005 e diventato a tutti gli effetti una parodia di Dragon Ball.

Chiudiamo con Jaco The Galactic Patrolman, personaggio poi apparso in Dragon Ball Super di cui c'è un manga unico arrivato in Italia nel 2015.

E voi conoscevate queste altre opere del Maestro? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al saluto degli altri mangaka per Akira Toriyama.