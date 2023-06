Quali sono i manga più amati del momento? Ecco la top 15 delle case editrici giapponesi

ONE PIECE ha il volume più venduto in questa prima metà di 2023. Il manga di Eiichiro Oda continua a rimanere al top del mercato, nonostante il calo degli ultimi anni. Ma la situazione rimane la stessa anche in altre classifiche? Ecco la situazione sulla tiratura dei manga in Giappone.

Il portale ManganiMY ha postato su Twitter i dati di stampa dei volumi delle tre case editrici principali giapponesi, ovvero Shueisha, Shogakukan e Kodansha. I numeri presi in considerazione riguardano esclusivamente le prime stampe, quindi vengono esclusi i numeri cumulativi ottenuti con le ristampe successive, in un periodo che va da maggio 2022 ad aprile 2023, quindi l'ultimo anno. I volumi con più stampe di Shueisha sono i seguenti:

ONE PIECE 105: 3.200.000 copie; Jujutsu Kaisen 22: 1.850.000 copie; Spy x Family 10: 1.500.000 copie; Hunter x Hunter 37: 1.300.000 copie; Kingdom 67: 970.000 copie.

Molto più bassi i numeri di Shogakukan, con la seguente top 5:

Detective Conan 102: 660.000 copie; Mistery to Iu Nakare 11: 540.000 copie; Frieren - Dopo la fine del Viaggio 8: 420.000 copie; Detective Conan Zero Tea Time 6: 250.000 copie; Mix 19: 235.000 copie.

Infine, è il turno di Kodansha che non vede nessun'opera superare il milione, ma solo avvicinarsi:

Tokyo Revengers 28: 970.000 copie; Vita da Slime 21: 532.000 copie (con 32.000 di edizione speciale); Blue Lock 23: 330.000 copie; Fratelli nello Spazio 41: 285.000 copie; Tokyo Revengers - Letters from Keisuke Baji 2: 220.000 copie.

Le classifiche complete con le top 15 di Shueisha, Kodansha e Shogakukan sono disponibili nel tweet in basso. Da subito si nota come Shueisha rimanga la regina del mercato, battendo nettamente le altre due case editrici. Le storiche rivali non riescono ad avvicinarsi ai numeri top, anche se entrambe mantengono in ogni caso una buona media di vendite.

Vedremo se questi dati cambieranno a fine anno, dato che Oricon ha confermato una buona tenuta di Blue Lock.