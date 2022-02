Il manga di Animal Crossing: New Horizon è ora disponibile con Dynit

Per gli amanti del videogioco cult di casa Nintendo, è in arrivo una serie a fumetti imperdibile. Quest’oggi, Dynit Manga ha pubblicato il primo volume di Animal Crossing: New Horizons - Il diario dell’isola deserta. Scopriamo tutti i dettagli sull’annuncio del distributore italiano e sull’opera scritta da Kokonasu Rumba.

Da uno dei videogiochi che hanno decretato il successo di Nintendo Switch, con milioni di copie vendute, arriva in Italia una nuova serie manga. Sui propri social media ufficiali, Dynit ha infatti annunciato la disponibilità di Animal Crossing: New Horizons – Il diario dell’isola deserta n.1, tratto dall’omonimo videogame. Questo, arriva a diversi mesi dall’annuncio Dynit di Hoshi in the Girls’ Garden.

Questa lettura scorrevole e piena di gag, scritta dall’autore Kokonasu Rumba, permette al pubblico di scoprire cosa succede ai mitici personaggi di Animal Crossing mentre il giocatore non è lì con loro. Essi, riposano tranquilli in attesa di nuove avventure, oppure si animano e vivono di vita propria? Grandi protagonisti dell’opera sono quattro umani, Coroyuki, Benben, Himepoyo e Guchan, i quali si muovono verso unisola deserta.

Nonostante gli impegni per la nuova stagione degli anime al cinema con Nexo Digital, Dynit porta grandi novità manga in Italia. Il primo volume, è già disponibile all’acquisto sullo shop online del distributore al prezzo standard di 12,90 euro. In patria, Animal Crossing: New Horizons – Il diario dell’isola deserta è stato serializzato sulla rivista CoroCoro Comic di Shogakukan a partire dal luglio 2020. Suddivisa in soli tre volumi totali, la serie è giunta al termine nel giugno 2021. E voi, avete giocato il videogame e acquisterete questa miniserie?