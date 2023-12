Manga o anime? Il dibattito sul medium migliore si accende

Da quando gli anime hanno raggiunto la popolarità che hanno gran parte del pubblico ha traslato le attenzioni anche nei confronti di un altro medium: i manga. Ciò ha portato a molti dibattiti su quale sia il modo miglior per seguire una storia, se con i propri ritmi di lettura attraverso i manga o avendo un’esperienza diversa tramite l’animazione.

Stiamo parlando di due medium cresciuti in maniera esponenziale negli ultimi anni, soprattutto grazie all’utilizzo sempre più diffuso di tecnologie, e più che cercare di donare una risposta su quale sia il migliore tra i due vogliamo soffermarci su un confronto tra i due basandoci sugli elementi più discussi dagli appassionati.

Partiamo dalla componente della frequenza di serializzazione. Sia i manga che gli anime, suddivisi rispettivamente in capitoli ed episodi, tentano di avere una pubblicazione regolare per mantenere acceso l’interesse dei lettori o degli spettatori, ma è chiaro come i manga riescano molto meglio in questo, considerate le scadenze decisamente più ristrette fissate dalle case editrici e dalle riviste.

Un altro elemento riguarda invece il rispetto nei confronti della visione espressa nel manga o nell’anime dall’autore originale, contro la rivisitazione dell’idea proposta da chi si occupa dell’adattamento animato o cartaceo. Passiamo ora alla differenza di stile tra quanto presente nel manga e quanto vediamo in televisione o sulle piattaforme di streaming. Spesso, infatti, gli studi d’animazione puntano ad adottare uno stile differente rispetto all’opera originale, basti pensare ad esempio a Devilman Crybaby rispetto all’opera cartacea di Go Nagai, e sebbene questa decisione venga spesso criticata dai puristi dei lavori originali, non è semplice reinventare e adattare un immaginario.

Concludiamo infine con tre componenti uniche degli anime: il sound design, la colonna sonora e il doppiaggio, che donano maggiore profondità sensoriale all’esperienza degli spettatori, coinvolgendoli mediamente di più rispetto alle onomatopee presenti sulle tavole del manga. E voi cosa preferite? Anime o manga? Aspettiamo le vostre risposte nei commenti.

