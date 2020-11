I manga e gli anime sempre più importanti: nasce il primo corso universitario

In quanti aspirano da anni di poter intraprendere un corso che permetta di agevolare il raggiungimento del proprio sogno di lavorare ad un anime o ad un manga? L'industria degli anime e dei manga è infatti un settore estremamente complesso che di fatto non aiuta gli occidentali a introdursi nell'ambiente, salvo rare eccezioni.

E anche se questi ostacoli sono destinati a perdurare, nonostante sia possibile aggirarli in determinati casi, un'apertura dal Giappone si pone come obiettivo quello di inaugurare un corso accademico che fornisca a tutti gli aspiranti sognatori della cultura nipponica i mezzi per inserirsi nell'industria. L'iniziativa arriva direttamente dalla Kaishi Professional University che ha ottenuto il permesso dal Ministero dell'Istruzione, Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia di aprire un dipartimento di Anime & Manga e un corso di laurea già dal prossimo anno.

Il corso sarà inaugurato ad aprile 2021 e, per iniziare, conterrà un massimo di 80 posti selezionati attraverso una domanda online. Il numero di posti, infine, sarà coperto da un test d'ingresso che valuterà le competenze degli studenti. L'università tiene a ribadire che fornirà ai propri studenti oltre 600 ore di apprendimento pratico e teorico con il supporto di creatori di anime e manga nonché di esponenti del settore come character designer, animatori, artisti e tanti altri.

Una mossa che di certo risolleva il settore dalle polemiche degli ultimi giorni dopo la controversa questione di un'università negli USA e di un bizzarro video anime ispirato alla sfida fra Trump e Biden. E voi, invece, cosa ne pensate di questo corso, siete interessati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.