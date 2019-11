Il manga di L'Attacco dei Giganti non avrà un lieto fine?

La morte e la distruzione sono sempre stati presenti in L'Attacco dei Giganti, manga di Hajime Isayama che fa compagnia ai lettori dal 2009. Essendo il manga uno shonen, però, in molti si aspettavano un finale felice o quanto meno non troppo cruento, con il protagonista Eren Jaeger e gli altri compagni a vincere. Le cose potrebbero non stare così.

Gli eventi dei capitoli 122 e 123 di L'Attacco dei Giganti hanno messo davanti ai fan una situazione in cui è molto probabile non ci saranno lieti fini. Eren Jaeger ha attivato la marcia dei giganti che schiacceranno tutto il mondo al di fuori di Paradiso, un mondo che da tempo aveva etichettato come diavoli coloro che vivevano sull'isola e che non si è fatto scrupoli nel far partire una guerra per distruggerli.

In risposta alla crudeltà e cattiveria che proviene da oltremare, e dopo aver assistito con i suoi stessi occhi in una riunione parlamentare all'odio che viene provato verso gli eldiani, Eren Jaeger non ha avuto altra scelta se non decidere tra l'uccidere e l'essere ucciso. Nessuna morte lenta per il popolo di Eldia come voluto da Zeke, nessuna pace diplomatica come vorrebbe Armin, il protagonista ha deciso che per salvare il suo popolo è obbligato a uccidere tutto il resto del mondo, lasciando solo macerie.

Il piano di Eren porterebbe a un finale quindi molto cupo, dove solo il popolo di Eldia riuscirà a sopravvivere, al costo della vita di miliardi di persone. Cosa ne pensate di questa possibilità, in attesa che arrivi il capitolo 124 di L'Attacco dei Giganti?