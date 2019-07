Il manga Bakemonogatari è stato messo in pausa per dei problemi di salute dell'autore

Nel corso di queste ultime ore, l'account Twitter ufficiale dedicato a Bakemonogatari, adattamento manga dei romanzi scritti da NisiOisin, ha annunciato che l'opera è stata messa momentaneamente in pausa per via di alcuni problemi legati a un'improvvisa malattia che ha colpito l'autore del manga, conosciuto come Oh! great.

Nell'annuncio pubblicato viene riferito che Oh! Great si sta lentamente riprendendo e che una volta riottenute le piene forze, tornerà a lavorare sul manga. Infine, è stato reso noto che la data di ripresa dei lavori - e della pubblicazione dei volumi - verrà sempre comunicata tramite Twitter. Nel mentre, è stato annunciato che Vertical pubblicherà i romanzi originali in inglese e inizierà a pubblicare il manga quest'ottobre. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

"Koyomi Araragi è uno studente liceale del terzo anno che è quasi ritornato completamente umano dopo essere divenuto per breve tempo un vampiro. Un giorno, però la sua compagna di classe Hitagi Senjōgahara, nota per essersi sempre tenuta in disparte, cade dalle scale finendo proprio tra le braccia di Koyomi. Questo scopre così che il peso della compagna è quasi nullo, sfidando ogni legge fisica. Dopo essere stato minacciato da lei, che non voleva che il suo segreto venisse scoperto, Koyomi decide quindi di offrirle il suo aiuto."

Il manga Bakemonogatari è stato originariamente lanciato sulla rivista Weelky Shonen Magazine nel marzo 2018, con il sesto volume compilato il 17 luglio 2019. Oh! Great è noto per aver creato le serie Air Gear, Junk Story - Tetsukuzu Monogatari, e Tenjho Tenge, ognuna delle quali ha portato alla realizzazione di un anime dedicato. Inoltre, ha lavorato allo script e ai disegni di vari manga quali Burn Up!, Five, Himiko-Den, Majin -Devil-, Naked Star e Silky Whip.