Il manga Beshari Gurashi vedrà il sopraggiungere di una nuova mini serie

Grazie al 23° numero della rivista Weekly Young Jump di Shueisha è stato annunciato che Masanori Morita lavorerà alla serializzazione di una nuova mini serie legata alla sua famosa opera, Bashari Gurashi. Il primo capitolo giungerà sul 31° numero della rivista, il quale verrà pubblicato il 4 luglio.

Secondo quanto specificato, la storia del nuovo manga si svolgerà dopo il capitolo finale dell'opera originale. Nel caso in cui non la conosceste, la serie è incentrata su Keisuke Agatsuma, uno studente delle scuole superiori con un grande senso della commedia. Uno studente di nome Jun Tsujimoto si trasferisce nella sua scuola. Entrambi condividono idee comuni e danno così forma a un piano per formare un duo comico di cabaret. Mirano a diventare professionisti insieme, nonostante le molte difficoltà che dovranno affrontare.

Masanori Morita ha lanciato il manga nel Weekly Shonen Jump dal 2005, opera giunta alla sua conclusione nel marzo 2015. In totale, Shueisha ha pubblicato ben 19 volumi per la serie. Il manga sta inoltre ispirando un nuovo adattamento per la serie televisiva che sarà presentata in anteprima nel corso di luglio. Morita ha anche creato il manga Rookies, il quale ha ispirato una serie televisiva live-action nel 2008, e il film Rookies: Graduation nel 2009.