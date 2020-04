Boruto nasconde un interessante collegamento con Dragon Ball Super

I manga di Boruto: Naruto Next Generations e Dragon Ball Super stanno affrontando una fase narrativa particolarmente movimentata. Da una parte abbiamo scoperto il segreto del clan Otsutsuki, dall'altra la rivincita tra Goku e lo stregone Moro ha finalmente avuto inizio.

Curiosamente, le due opere condividono più di qualche similitudine per quanto riguarda gli antagonisti. Le rivelazioni dell'ultimo capitolo di Boruto hanno alzato il sipario sull'origine e il modus operandi del clan Otsutsuki, una specie aliena il cui movente è quello di risucchiare l'energia vitale dei pianeti.

I membri dell'organizzazione si servono di un albero divino che, dopo aver assorbito l'intera tempra vitale dei pianeti, rilascia il Frutto del Chakra, in grado di evolvere le loro capacità. Similmente, l'attuale antagonista di Dragon Ball Super è un antico stregone di nome Moro, che si diverte a depredare la galassia inghiottendo la vita dei pianeti e dei rispettivi abitanti.

Il villain trae giovamento dalle sue conquiste sviluppando al massimo i suoi poteri magici e ringiovanendo il suo corpo, che per quanto sappiamo ha vissuto per oltre 10 milioni di anni. Le ambizioni di Moro e del clan Otsutsuki sono quindi piuttosto simili. A differenza dell'organizzazione criminale di Boruto, però, non c'è voluto molto perché Moro rivelasse il suo vero piano ai nostri protagonisti, tentando di farli fuori sin dal loro primo incontro sul pianeta di Namek.

