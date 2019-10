Il manga Bugie d'Aprile vedrà il sopraggiungere di un musical a tema

TOHO e Fuji TV hanno ufficialmente annunciato che Your Lie in April (Shigatsu wa Kimi no Uso), manga concretizzatosi grazie al lavoro di Naoshi Arakawa di cui è disponibile anche la nostra recensione, vedrà il sopraggiungere di un musical teatrale atteso per luglio 2020 alla Brillia Hall di Tokyo.

Secondo quanto dichiarato dalle compagnie, il noto compositore americano Frank Wildhorn si trova attualmente al lavoro sull'opera, una news che farà sicuramente la felicità di molti visto che l'uomo, oltre a essersi già occupato in passato di Death Note the Musical, è un vero e proprio veterano di Broadway nel campo dei musical. Ad accompagnare Wildhorn vi saranno anche Tracy Miller Schell e Carly Robyn Green, entrambi attualmente al lavoro sui testi della produzione, mentre Ikko Ueda è stato posto come direttore del musical. Infine, sono stati anche annunciati alcuni dei membri del cast che parteciperanno al musical, i cui nomi sono leggibili qui di seguito:

Yūta Koseki e Tatsunari Kimura impersoneranno i panni del protagonista Kōsei Arima

Erika Ikuta impersonerà i panni di Kaori Miyazono

Fūka Yuzuki impersonerà i panni di Tsubaki Suwabe

Kōki Mizuta e Takuto Teranishi impersoneranno i panni di Ryōta Watari

Nel caso in cui non doveste conoscere l'opera - che ha visto anche un adattamento anime la cui recensione è disponibile sulle nostre pagine -, le vicende narrano di Kosei Arima, bambino prodigio che dopo la morte della madre ha perso la capacità di suonare il piano. Quella che vive è una vita tranquilla ma al contempo priva d'emozioni che verrà però stravolta grazie al casuale incontro con la vivace violinista Kaori Miyazono, la quale decide d'invitarlo a divenire il suo accompagnatore per un concorso.