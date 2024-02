Questo manga ha catturato Hideo Kojima: il papà di Metal Gear Solid consiglia una lettura

Quando si crea un capolavoro come Metal Gear Solid e poi si sforna progetti altrettanto sorprendenti come PT o Death Stranding, è inevitabile che il proprio nome diventi popolare nell'industria videoludica a livello globale. Hideo Kojima è un appassionato di cinema, anime e manga, noto per la sua immensa cultura nel settore.

Il noto sviluppatore ha deciso di consigliare ai suoi fan un'opera di origine giapponese, popolare per i temi trattati e lo stile di disegno unico: Chernobyl Prayer - Voices from Chernobyl, dell'autore emergente Yuuta Kumagai. Nato a luglio 2023, è edito da Young Animal ed è classificato come seinen, con cadenza bisettimanale.

Sebbene sia un'opera ancora completamente inedita in Italia, questo titolo non va assolutamente perso. Si tratta infatti dell'adattamento a fumetti di Preghiera per Chernobyl, considerato il capolavoro della giornalista bielorussa Svetlana Aleksievic. Pubblicato nel 1996, raccoglie le testimonianze di oltre 500 persone coinvolte nella tragedia di Chernobyl.



Il libro offre uno sguardo intimo sulle esperienze di vigili del fuoco, politici, psicologi e cittadini, andando oltre la semplice testimonianza. La storia di Svetlana Aleksievic ha ricevuto nel 2015 il Premio Nobel per la Letteratura, come riconoscimento alla sua carriera e soprattutto per il meraviglioso lavoro svolto.

Nelle scorse settimane, Hideo Kojima ha rivelato l'anime rivelazione del 2023 secondo la sua personalissima opinione, ma che è stata concordata da una grande fetta del pubblico: e voi, siete d'accordo?