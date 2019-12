Il manga Chainsaw Man supera 1 milione di copie vendute in Giappone

Pubblicato sulla storica rivista Weekly Shonen Jump, Chainsaw Man è riuscito a superare il milione di copie vendute, ottenendo così un buon risultato di vendite e di critica. Il manga di Tatsuki Fujimoto è stato pubblicato per la prima volta un anno fa, a dicembre del 2018.

La storia di Chainsaw Man ha un premessa semplice, ma di impatto. Il protagonista è Denji, un giovane cacciatore di diavoli. Sempre a corto di denaro, Denji si arrabatta come può per cercare di guadagnare, vivendo alla giornata e cacciandosi in pericoli sempre più grossi. Senza una famiglia, abbandonato da tutti, il ragazzo ha come unico amico il diavolo Pochita un essere a metà via tra un cane e una motosega. Grazie all'aiuto di Pochita, il nostro Denji riesce ad avere la meglio sui diavoli che caccia. Ma quando quest'aiuto non basta più, Denji finisce smembrato da alcuni zombi. Fondendosi con Pochita, il ragazzo rinasce come un diavolo con la testa e le braccia da cui spuntano motoseghe elettriche.

Con questi nuovi poteri, il nostro Denji riesce ad entrare in un'organizzazione che si occupa dello sterminio dei diavoli e si innamora della bella Makima, suo boss e datore di lavoro. L'opera di Fujimoto (autore anche del manga Fire Punch pubblicato da Star Comics in Italia) si distingue dagli altri manga pubblicati da Shonen Jump per il tratto sporco, grezzo e la violenza di alcune sequenze splatterose. Si vocifera anche un'anime di Chainsaw Man che speriamo possa essere annunciato presto, anche in virtù di aver superato un milione di copie vendute, come riportato dall'utente Twitter ayako_ytk.

Da noi in Italia, il manga verrà pubblicato da Planet Manga. Di recente un fan ha anche realizzato una splendida animazione di Chainsaw Man che ne cattura l'anima punk rock.