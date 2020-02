Il manga di Children of the Whales sta per raggiungere il suo climax

Attraverso il numero di marzo del magazine Monthly Mistery Bonita, sono stati annunciati interessanti sviluppi per Children of the Whales (Kujira no Kora wa Sajō ni Utau), manga concretizzatosi grazie al lavoro di Abi Umeda e che grazie al grande successo riscosso, ha visto anche la realizzazione di un adattamento animato.

Ebbene, secondo quanto annunciato, il manga sembrerebbe essere oramai sul punto di entrare nel suo vero climax, una fase che lascerà i fan senza parole. Se ci si pensa, già il 12 gennaio scorso lo stesso Umeda aveva fatto sapere che l'opera si stava preparando per entrare nel suo nuovo arco narrativo, il cosiddetto "Demonas Past Arc", il quale avrebbe anche rappresentato in qualche modo l'avvicinarsi delle vicende alla grande conclusione che i fan attendono oramai da parecchio.

Tra l'altro, Umeda ha anche rivelato che originariamente l'opera sarebbe stata chiusa dopo l'uscita di appena quattro volumi se il successo non si fosse fatto vedere, ma alla fine sono stati milioni gli assidui lettori che si sono lanciati nell'opera e il mangaka ha potuto proseguire nella sua corsa ben più a lungo di quanto ci si sarebbe potuti inizialmente immaginare, per l'appunto con addirittura la concretizzazione dell'anime Children of the Whales, come detto poco sopra

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione dell'anime Children of the Whales.