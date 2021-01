Nessun manga come Demon Slayer: è il miglior titolo dal 2008

Che Demon Slayer sia un fenomeno globale dall'incredibile portata è ormai un dato per assodato. Tuttavia, i numeri che il franchise sta riscuotendo non hanno precedenti nella storia e a confermarlo è lo stesso Oricon, il portale più affidabile in termini di vendite per gli anime e manga.

Il 2021 è iniziato col botto per il manga di Koyoharu Gotouge: il volume 1 di Demon Slayer ha superato le 5 milioni di copie vendute, una cifra a dir poco spaventosa se considerate che tale risultato è arrivato in poco più di un anno dall'esplosione del fenomeno. Come se ciò non bastasse, nemmeno una settimana più tardi anche due altri numeri della serie hanno raggiunto lo stesso traguardo, ovvero il volume 7 e 8. Soltanto questi tre tankobon, dunque, hanno raggiunto la cifra monstre di 15 milioni di copie vendute, 3/4 persino del capolavoro di Riyoko Ikeda, Lady Oscar.

Nel momento in cui vi scriviamo, Demon Slayer è quota 120 milioni di copie vendute, 1/4 delle vendite di ONE PIECE che all'attivo, tuttavia, conta più di 23 anni di serializzazione. Inoltre, è doveroso ricordare che l'anime ispirato al manga di Gotouge sensei è in attesa di una seconda stagione che, senza alcun dubbio, incrementerà vertiginosamente e ulteriormente le vendite del manga. Nessun titolo ha raggiunto un risultato del genere dal 2008, ma solo perché il portale Oricon venne fondato in quello stesso anno.

