Il manga crossover tra Edens Zero, Fairy Tail e Rave Master subirà un cambio di titolo

Come sicuramente saprete, l'apprezzato mangaka Hiro Mashima si trova attualmente al lavoro su Edens Zero, nuovo e chiacchierato manga che ha saputo imporsi immediatamente sulla scena conquistando milioni e milioni di lettori sparsi in ogni angolo del mondo, tutti ben curiosi di scoprire come le vicende narrate proseguiranno.

Hiro Mashima si è però fatto riconoscere anche per il suo aver spesso omaggiato le sue opere tramite sketch di vario genere largamente apprezzati dai suoi lettori. Ciò su cui però i fan hanno maggiormente discusso nel corso di questi ultimi mesi è Hero's, serie crossover che ha visto fuse insieme Edens Zero, Fairy Tail e Rave Master, tre fra le più importanti produzioni di Mashima, il tutto al fine ultimo di celebrare il 60° anniversario del settimanale Shonen Magazine di Kodansha.

Ebbene, dopo la pubblicazione di vari capitoli, l'opera si prepara ora per la distribuzione del primo volume - attualmente atteso in Giappone per la primavera 2020, seppur al momento manchino informazioni sulla data di pubblicazione ufficiale -, il quale però ha dovuto subire un piccolo cambiamento del titolo. Come spiegato infatti da Mashima su Twitter, a causa di varie problematiche, il titolo del crossover è stato cambiato da Hero's a Mashima Hero's.

Prima di salutarvi, ricordiamo a tutti i nostri lettori che la serie Mashima Hero's si è conclusa nel corso di questi ultimi mesi.