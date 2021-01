Il manga de L'Attacco dei Giganti finirà ad aprile: Kodansha annuncia l'ultimo capitolo

Che L'Attacco dei Giganti fosse agli sgoccioli era ormai risaputo da tempo. Tralasciando l'arrivo della stagione finale in TV, Hajime Isayama aveva dichiarato più volte di essere ormai nelle fasi conclusive della storia. Dichiarazione dopo dichiarazione, la percentuale di capitoli mancanti scendeva sempre di più.

Fino a qualche mese fa c'erano solo conti e speculazioni su quale sarebbe stato l'ultimo capitolo del manga, fino all'arrivo del volume 33 che ha confermato nelle pagine di anteprima che L'Attacco dei Giganti 34 sarebbe stato l'ultimo volume. Oltre questa notizia, stavolta arriva la conferma di Kodansha e Bessatsu Shonen Magazine.

La casa editrice ha annunciato che L'Attacco dei Giganti si concluderà ad aprile sotto forma di capitoli. Se non ci saranno pause insolite, il manga si concluderà col capitolo 139 che sarà pubblicato il 9 aprile 2021. Di conseguenza, se così fosse, l'ultimo volume sarebbe anche più lungo dei precedenti, contenendo cinque capitoli invece dei soliti quattro. L'ultimo volume, il 34, è già programmato per il mese di giugno 2021.

Insieme a questo annuncio di Kodansha, anche Isayama ha rilasciato nuove dichiarazioni. Il mangaka fa notare come otto anni fa aveva detto che il manga sarebbe terminato nel "giro di tre anni", ma alla fine è riuscito a terminare il manga come promesso. Ha voluto poi rimarcare il fatto che L'Attacco dei Giganti non è stato allungato per scelta della casa editrice, al contrario nelle fasi finali ci si è domandato spesso quando sarebbe finito. Spera che i fan continueranno a godersi il manga fino alla fine e ha giurato di fare il suo meglio fino al capitolo finale.

Tra pochi giorni in Giappone sarà pubblicato L'Attacco dei Giganti 136, uno degli ultimi.