Il manga Dies irae Amantes amentes è improvvisamente giunto alla sua conclusione

Il numero di settembre della rivista Dengeki Maoh di Kadowaka ha rivelato che l'adattamento manga targato Kazuomi Minatogawa della visual novel Dies irae Amantes amentes ha raggiunto una brusca e inaspettata conclusione, con la serializzazione terminata a causa di " determinate circostanze".

Minatogawa (M3 - Sono Kuroki Hagane/M3) aveva iniziato la serializzazione del manga sulla rivista Dengeki Maoh nel gennaio 2017. Kadokawa ha pubblicato un totale di quattro volumi, l'ultimo dei quali è stato compilato il 23 marzo.

L'originale Dies irae era una visual novel per adulti pubblicata su Steam nel giugno 2007 a cui fece successivamente seguito una versione aggiornata, migliorata e con scenari inediti lanciata lo stesso anno sempre su PC. Nel giugno 2012, la società Light rilasciò Dies irae Amantes amentes, gioco per Playstation Portable che nell'agosto 2012 giunse anche su PC, dispositivi Android e iOS. Una versione targata Nintendo Switch ha invece debuttato lo scorso ottobre. L'editore ha inoltre successivamente pubblicato Dies irae ~ Interview with Kaziklu Bey ~, spin-off della serie reso disponibile nel marzo 2016.

Il successo riscosso dal titolo ha successivamente portato alla concretizzazione di un adattamento anime diviso in 12 episodi che è stato presentato in anteprima nell'ottobre 2017, con Crunchyroll ha trasmesso in streaming gli episodi in tutto il mondo al di fuori dell'Asia. Funimation ha inoltre trasmesso in streaming l'opera accompagnata però dal doppiaggio inglese. Sei episodi aggiuntivi dell'anime hanno infine visto il loro debutto sul servizio streaming AbemaTV a luglio 2018, il tutto per poi venire pubblicati anche da Crunchyroll.