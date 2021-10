I manga dominano le top USA del mese di settembre con 19 posizioni su 20

L’industria manga è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, grazie anche alle numerose trasposizioni animate prodotte da altrettanti studi, e una recente classifica pubblicata da NPD BookScan per le opere più vendute nel mese di settembre negli Stati Uniti ha dimostrato l’impressionante seguito del fumetto giapponese.

Infatti, stando alla classifica riportata qui sotto, ben 19 posizioni su 20 delle graphic novel più comprate negli USA sono occupate da grandi esponenti del fumetto giapponese.

My Hero Academia #29 My Hero Academia #1 Demon Slayer #1 My Hero Academia #28 Berserk #8 Demon Slayer #23 Batman Toilet-Bound Hanako Kun #1 My Hero Academia #2 Dragon Ball Super #14 Chainsaw Man #2 Sensor Given #6 Jujutsu Kaisen #11 L'Attacco dei Giganti #1 Jujutsu Kaisen #1 My Hero Academia #3 Chainsaw Man #6 Tomie Complete Edition The Legend of Zelda: Twilight Princess #9

Partendo dall’adattamento di The Legend of Zelda: Twilight Princess, passando per Sensor e Tomie del maestro dell’horror Junji Ito, nelle prime posizioni della top troviamo Berserk, del compianto Kentaro Miura, Demon Slayer di Koyoharu Gotoge, e My Hero Academia di Kohei Horikoshi, protagonista assoluto con ben 5 posizioni tra cui le prime due.

Dati alla mano è interessante notare come siano diversi i primi volumi di serie particolarmente apprezzate degli ultimi anni ad essere tornati nella classifica, primi tra tutti per numero di vendite My Hero Academia e Demon Slayer ancora una volta. Si nota però anche un rinnovato interesse nei confronti di Jujutsu Kaisen di Gege Akutami, e per L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, uno dei manga più importanti degli ultimi dieci anni.

Ricordiamo che BookScan effettua ricerche prendendo in considerazione le vendite di catene di librerie, punti vendita indipendenti, e gli acquisti online, per un totale di più di 16000 siti, coprendo circa l’85% del mercato statunitense inerente alla vendita di libri stampati.