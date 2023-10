Il manga di Dr. Stone tornerà con uno spin-off: ecco quanti capitoli avrà

E' già da un anno che il manga di Dr. Stone si è concluso. Dopo ben cinque anni e 232 capitoli, la serie di Boichi e Inagaki ha raggiunto un epilogo, ma molto presto rivedremo l'opera in azione. Un annuncio su dei nuovi capitoli spin-off è arrivato sul Weekly Shonen Jump di Shueisha: ecco di cosa si tratta.

Nel prossimo numero 49 della rivista, in uscita il 6 novembre, Dr. Stone avrà una nuova serie manga spin-off in tre capitoli. Avrà 47 pagine inclusa una pagina a colori. L'uscita di questa serie celebra l'uscita del secondo cour della terza stagione di Dr. Stone, intitolata New World.

Questa breve opera è ambientata dopo il finale del manga principale, nella quale Senku accetta la sfida di costruire una macchina del tempo. Dunque, dopo un anno, l'opera di Boichi, conosciuto anche per Sun-Ken Rock, e Inagaki, autore di Eyeshield 21, sta ufficialmente per tornare sulla rivista di Shueisha.

Negli scorsi giorni il manga di Dr Stone aveva raggiunto un incredibile traguardo, ossia la vendita di un numero eccezionale di copie della propria serie a fumetti in brevissimo tempo. Non a caso, questa serie è stata notevolmente apprezzata non solo dai fan ma anche dalla critica, che l'ha ritenuta uno shonen originale e atipico.

D'altro canto, c'è una grande notizia per i fan di Boichi, il disegnatore di Dr Stone. Infatti, quest'ultimo ha pubblicato un suo nuovissimo webtoon tutto da scoprire!