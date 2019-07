Dragon Ball Super: Vegeta imparerà davvero il Teletrasporto?

Il capitolo 50 di Dragon Ball Super ha finalmente rivelato il terzo desiderio di Moro. Il mago ha scelto di liberare tutti i criminali della prigione galattica per poi mandarli su Namek a combattere contro Goku, Vegeta e Majin Bu.

Il trio di guerrieri prova con tutte le sue forze a sgominare i nemici che, controllati dal potere di Moro, aumentano vertiginosamente il loro potere rivelandosi una grande minaccia. Come se non bastasse, Moro ha incominciato a risucchiare l'energia del pianeta, causando ai nostri eroi una drastica riduzione di KI notificata dalla perdita delle loro trasformazioni più forti.

A questo punto i due Saiyan incominciano a subire colpi a destra e a manca, non riuscendo a reagire prontamente ai movimenti dei loro avversari. Preso atto della situazione, Goku e Merus decidono che ritornare al quartier generale delle Pattuglia Galattica è la scelta più saggia in questo frangente, usando la tecnica del teletrasporto.

Tuttavia si presenta un problema. Quando Goku cerca di afferrare la mano di Vegeta l'orgoglioso guerriero rifiuta pronunciando le seguenti parole in uno stato piuttosto iracondo:

"Stupidi incantesimi..stupido potere divino. Dimenticati del Teletrasporto! Noi Saiyan siamo orgogliosi della forza fisica e nient'altro. Una razza guerriera non ha bisogno di trucchi da salotto! Eppure, sono stato ridotto a questo!"

Il principe dei Saiyan decide allora di recarsi sulla navicella guidata da Irico, che intanto si stava allontanando da Namek. Vegeta gli ordina di fermarsi e di cambiare rotta: la nuova meta è Yardrat. Il primo pensiero che ci viene in mente è la voglia del principe di imparare la tecnica di Goku, tuttavia come abbiamo visto nel corso di Dragon Ball Super i due Saiyan hanno compiuto degli sviluppi diversi.



Non è da scartare l'idea che Vegeta non impari il teletrasporto per assimilare una nuova tecnica che lo renda unico difronte al suo rivale. Per quanto riguarda le trasformazioni i due hanno preso delle strade diverse, da una parte l'UltraIstinto e dall'altra Il Super Saiyan Blue Evolution, due concezioni del potere agli antipodi, una più spirituale e l'altra maggiormente legata alla forza bruta.



