Il manga di Dragon Ball Super ha appena reso inutili i Senzu?

Moro sta mettendo a dura prova l'esistenza della galassia. I protagonisti Goku e Vegeta hanno potuto fare ben poco durante il loro primo scontro con il divoratore di pianeti durante l'avventura su Neo Namek. Ora i protagonisti di Dragon Ball Super si stanno però adeguando al nemico, allenandosi per ottenere nuove tecniche di combattimento.

Vegeta si sta allenando su Yardrat, pianeta dove Goku giunse al termine della saga di Freezer in Dragon Ball Z. Il misterioso astro si è rivelato essere una fucina di tecniche spirituali, grazie alla versatilità dello spirito e all'esperienza del capo Pibara. Il primo passo da compiere per Vegeta è stato quello di iniziare ad allineare il suo spirito al corpo, fase che ha richiesto al principe dei saiyan qualche capitolo di Dragon Ball Super.

Dopo aver terminato la fase di meditazione, Vegeta è stato coinvolto in un allenamento con uno degli abitanti di Yardrat, sotto l'osservazione di Pibara. Questo però viene interrotto a causa dell'arrivo sul pianeta degli sgherri di Moro e, per rinvigorire Vegeta in vista della battaglia, l'anziano Pibara utilizza una tecnica spirituale capace di curare completamente il saiyan. Questa tecnica potrebbe essere simile alla rigenerazione praticata dai namecciani, ma con una portata e potenza nettamente superiori.

Ciò potrebbe portare a diverse evoluzioni, come ad esempio l'eliminazione dei fagioli Senzu, i quali ormai appaiono sempre meno spesso nella saga di Dragon Ball Super. Vegeta riuscirà a imparare questa tecnica oppure dovrà orientarsi su altro?