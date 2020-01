Il manga di Dragon Ball Super fornisce aggiornamenti su Goten e Trunks

Goten e Trunks sono due personaggi apparsi poco in Dragon Ball Super e relegati spesso a ruoli di minore entità. I ragazzini non vengono quasi mai coinvolti nei combattimenti, fatto salvo per poche scene durante la Saga della Resurrezione di F o dell'Universo 6. Cos'ha l'autore in serbo per questi giovani eroi nella saga di Moro?

Ancora una volta, Dragon Ball Super dà una risposta che non piacerà ai fan dei due giovani saiyan. Invece di scendere in campo contro i cattivi, magari utilizzando la loro fusione Gotenks, Goten e Trunks sono stati mandati altrove. Durante il raduno dei Guerrieri Z, si nota l'assenza dei due ragazzini. Ci sono Muten, Crilin, Tenshinhan, Yamcha, Jiaozi ma non loro, e la risposta di questa mancanza viene data da C-18 una volta giunta, insieme al fratello C-17 sul luogo dello scontro.

C-18 dice infatti a Gohan che i due bambini stanno facendo da ranger per l'isola dei mostri di cui di solito si occupa C-17. Goten e Trunks saranno quindi lontani seppur non sia improbabile che riescano ad avvertire l'aura dei tanti nemici che stanno sciamando sul pianeta. Qualcuno degli sgherri di Moro potrebbe anche essere diretto verso la loro posizione sull'isola dei mostri, dando quindi modo ai giovani di partecipare un minimo alla lotta per la salvezza della Terra e dell'intero universo.

Sperate di rivedere Goten e Trunks oppure pensate che non riusciranno a contribuire in alcun modo a questa lotta di Dragon Ball Super?