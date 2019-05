Il manga di Dragon Ball Super mette in scena il ritorno del Drago Polunga

Il capitolo 48 è stato colmo di novità per il manga di Dragon Ball Super, mostrandoci non solo il nuovo power-up di Majin Bu, ma anche il ritorno di una creatura leggendaria, apprezzata nella saga di Namek ai fasti di Dragon Ball Z.

Stiamo parlando di Polunga, protagonista insieme al pallone rosa dell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super. Il maestoso dragone ha fatto la sua comparsa grazie all'azione di Cranberry, che dopo aver ucciso una serie di namecciani per rubare l'ultima sfera, evoca il mitico essere difronte agli occhi sbalorditi di Goku e Vegeta. Il soldato usa un piccolo bambino namecciano per tradurre i suoi desideri, che consistono nel ripristinare le ferite accumulate dal soldato e - su costrizione di Moro - di far recuperare i pieni poteri magici al potente villain.

Cranberry ubbidisce a Moro esprimendo il suo desiderio, ma il mago approfitta della situazione per ucciderlo e chiedere il terzo desiderio, per ora ancora sconosciuto. Il villain si trova a questo punto in una situazione di vantaggio assicurato, con i suoi pieni poteri ritrovati e una richiesta al drago Polunga ancora sconosciuta, che sicuramente metterà alla prova i nostri eroi, che nel prossimo capitolo dovranno fare team-up per provare a fermare Moro.

L'arco corrente di Dragon Ball Super si sta delineando in maniera sempre più interessante, coinvolgendo anche il personaggio di Majin Bu che non vedevamo all'opera da un bel po' di tempo, anticipando un finale per nulla scontato e al cardiopalma.