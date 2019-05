Il manga di Dragon Ball Super rivela il desiderio finale di Vegeta

Mentre l'anime di Dragon Ball Super continua a racimolare ascolti su Italia 1 - in attesa di ulteriori informazioni su un probabile seguito - il manga di Toyotaro continua la sua prosecuzione narrativa, arrivando ad un climax importante.

I nostri due eroi, Goku e Vegeta, se la stanno vedendo con un'antagonista ben al di sopra delle loro aspettative: il temibile Moro. i due Sayan, sfiancati dal loro ultimo confronto, meditano sulle conseguenze di una possibile sconfitta, tutt'altro che improbabile vista la potenza inaudita del divoratore di pianeti. In particolare sarà Vegeta ad avanzare una richiesta piuttosto sorprendente al suo compagno Kakaroth.

il principe dei Saiyan, infatti, memore delle sue precedenti stragi, esprime a Goku il desiderio di ripristinare il pianeta Namek allo splendore di una volta, nel caso in cui non dovesse sopravvivere nello scontro con Moro. Quest'affermazione di Vegeta risulta piuttosto spiazzante per il personaggio, da sempre abituato a pensare egoisticamente e ad essere concentrato unicamente nel superare il suo rivale all'interno delle battaglie. Adesso, invece, sembra esserci un'apprezzabile evoluzione del carattere del personaggio che, da spietato combattente, diviene una figura piu' umana e rispettosa delle forme di vita altrui, sintomo dell'influenza positiva di Goku e dei suoi amici nel periodo trascorso sulla Terra.

Il suo desiderio ci fa capire, inoltre, quanto il nuovo nemico sia una minaccia per i nostri amici, consci del fatto che affrontarlo porterà ad uno scontro sanguinario dalle sorti quantomai decisive, per la loro incolumità e per quella del pianeta Namek.

Il manga di Dragon Ball Super sta raggiungendo la fine di questo nuovo arco narrativo, ma non dimenticatevi di dare un'occhiata al volume 7 uscito da poco in italia, che ci riporta all'inizio del torneo del potere, rinfrescandoci un po' la memoria sugli eventi passati.