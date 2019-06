Il manga di Dragon Ball Super ha svelato importanti dettagli su Kid Bu

Il capitolo 49 di Dragon Ball Super è fuori ufficialmente da poche ore, ma sembra già destinato a far clamore. Tra le principali novità, infatti, abbiamo nuovi e importanti dettagli su Kid Bu, il villain finale del manga classico di Akira Toriyama.

Le nuove pagine del manga di Toyotaro, infatti, hanno messo in scena una cruenta battaglia nello spazio tra il Dai Kaioshin e Moro. Il duello ha però evidenziato l'ormai netta superiorità dello stregone rispetto al suo antico avversario, una differenza molto più netta che in passato.

Ciò, stando alle nuove informazioni svelate dal manga di Dragon Ball Super, è dovuto a due elementi: il primo è che, dopo aver utilizzato la sua tecnica di sigillo milioni di anni fa, il Dai Kaioshin perse gran parte del suo immenso potere originale. La vera novità, però, è la seguente ed è un colpo di scena destinato a riscrivere lo status quo di Kid Bu.

Mentre osservano lo scontro tra le due potenti entità, Goku e Vegeta discutono con la Pattuglia Galattica. Merus e soci svelano ai due saiyan un'incredibile verità: il potere divino del Dai Kaioshin è rimasto sigillato all'interno di Kid Bu, e non di Bu grasso. Questo perché, esattamente come il demone rosa in passato si scisse in due parti (una buona e una malvagia), allo stesso modo si comportò il suo Ki.

La versione grassa, quindi, conservò il suo aspetto simile al Kaioshin che aveva assorbito molti anni prima, mentre la versione malvagia ne conservò l'aura e il potere divino. Purtroppo, come ben sappiamo, il villain fu poi spazzato via dalla sfera Genkidama di Goku (ecco spiegata la comparsa del Bu mingherlino negli spoiler di Dragon Ball Super 49), ed ecco che quindi il Ki originale del Dai Kaioshin si dissolse insieme al corpo del demone.

Nessuno tranne Goku, tuttavia, è a conoscenza del fatto che il potere di Kid Bu potrebbe continuare a vivere all'interno di un giovane di nome Ub...