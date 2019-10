Il manga di Dragon Ie Wo Kau avrà presto un adattamento anime

Il manga dal titolo Dragon Goes House Hunting, fermo attualmente al 5 volume, sembra aver ottenuto il progetto per una serie anime. Un'opera particolare, che tratta della vita quotidiana di un "piccolo" drago in cerca di avventure, ricca di momenti esilaranti e riferimenti alla sfera della letteratura fantasy.

La casa editrice Mag Garden ha annunciato l’adattamento in versione animata del manga Dragon ie wo Kau, opera creata da Kawo Tanuki e Shoko Aya, non si sa ancora molto ma si parla di un’ipotetica serie, quindi divisa in diverse stagioni.

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale:

“Allontanato dalla sua famiglia a causa del suo essere poco coraggioso, il drago Letty vuole trovare un luogo dove poter vivere in pace. Ma si trova totalmente da solo, potendo contare sull’aiuto di umani, elfi, nani, goblin, arpie e altre creature che lo guideranno e assisteranno in situazioni rocambolesche. Ma queste disavventure lo aiuteranno a scoprire sé stesso.”

Il manga, dal titolo tradotto: Giovane Drago cerca appartamento o sotterraneo, che può leggersi tranquillamente come un riferimento diretto al gioco di ruolo Dungeons&Dragons, è scritto da Kawo Tanuki e illustrato da Shoko Aya, con dei disegni molto dettagliati, che potete vedere in calce alla notizia, e ha visto la pubblicazione nel 2016 sotto la cura della casa editrice Mag Garden (Peace Maker Kurogane) contando attualmente 5 volumi, almeno per quanto riguarda il suolo nipponico.