Quali sono i manga più droppati dai lettori? Un sondaggio svela la risposta

Con il termine droppare si intende, nell'ambito video, l'interruzione di un prodotto. Vi sarà mai capitato, ad esempio, di cominciare un anime per poi interromperlo perché lo svolgimento della storia non vi ha del tutto coinvolto? Ecco quali sono i manga più droppati in Giappone secondo un sondaggio.

ONE PIECE è un anime davvero longevo, discorso analogo che riguarda di certo anche la controparte cartacea, ma vi basti pensare che per mettersi in pari con l'adattamento televisivo possono servire più di due settimane di visione continua. La lunghezza può di certo aver portato nel tempo qualcuno a rinunciare a seguire settimanalmente il manga, allo stesso modo di come qualche lettore potrebbe non essere incentivato a terminare la lettura de L'Attacco dei Giganti a causa del finale controverso.

All About News, una testata nipponica, ha così chiesto ai lettori quali sono, secondo loro, i fumetti più droppati di sempre e sia ONE PIECE, L'Attacco dei Giganti e Jujutsu Kaisen spiccano in questa classifica. Tra i motivi dietro questi voti i più diffusi accuserebbero i manga in questione di aver messo più volte la trama principale in stallo.

E voi, invece, siete d'accordo con queste opinioni di alcuni utenti giapponesi? Ma soprattutto, avete mai droppato un manga? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.