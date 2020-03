Quali sono i manga che i fan vogliono fortemente in forma animata?

In Giappone i fan si concedono spesso a particolari sondaggi per esprimere le proprie preferenze in merito agli attuali progetti in circolazione. Ma quali sono gli attuali manga che gli appassionati non vedo l'ora di vedere in forma animata? Una classifica svela l'arcano, ecco quali sono i 10 anime più attesi.

Dopo aver dato un'occhiata ai "rage moment" preferiti dai fan, un mega sondaggio compilato da migliaia di fan ha permesso di stilare una top 10 delle migliori serie televisive più attese da un manga originale. Ne approfittiamo immediatamente per svelarvi la prima posizione, attribuita nientedimeno che a Komi-san wa Komyushou Desu, già protagonista di una classifica di Reddit. Le restanti posizioni, ad ogni modo, qui seguono:

Komi-san wa Komyushou Desu; My New Boss is Goofy; Onii-chan wa Oshimai!; The Dangers in My Heart; SPY X FAMILY; Act-Age; Tasuu Ketsu; Gokushufudo; The Pharmacist's Monologue; Chainsaw Man;

Ci teniamo a suggerirvi, inoltre, di restare sintonizzati tra le nostre pagine poiché sul canale streaming di Abema TV, in Giappone, sono previsti una carrellata di annunci nella giornata di oggi e domani, li stessi che erano originariamente previsti per l'Anime Japan 2020, cancellato a causa del Coronvirus. Non è escluso, dunque, che una di queste serie possa godere presto di una serie animata.



Per voi, invece, quali sono i manga che meritano di una trasposizione televisiva? Diteci la vostra personale classifica, come sempre, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.