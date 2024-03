Il manga di nuova generazione preferito da Akira Toriyama? Vi stupirà!

Dopo l'era dei Big Three, Weekly Shonen Jump ha ospitato sulle sue pagine altre serie di grande successo. Dal Dark Trio composto da Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man ed Hell's Paradise, fino a My Hero Academia e Black Clover. Ma quale tra queste importanti serie avrà trovato l'approvazione del maestro Akira Toriyama?

Purtroppo, da ormai qualche giorno l'autore di Dragon Ball non è più tra noi. Stando a quanto riferito da diversi suoi assistenti, pare che Akira Toriyama fosse malato da tempo. La sua eredità non è stata raccolta solo da Toyotaro, ora unico responsabile di Dragon Ball Super, ma anche da centinaia di mangaka e da miliardi di appassionati.

Come abbiamo potuto meglio apprendere dalla lettera d'addio a Toriyama scritta da Masashi Kishimoto ed Eiichiro Oda, il maestro autore anche di Dr. Slump e dei design di Dragon Quest era una figura di riferimento per tutta l'industria manga. Akira Toriyama ha cambiato il mondo e la concezione dello shonen. Ma sapete quale lettura recente stava apprezzando?

In una vecchia intervista, Akira Toriyama rivelò il suo manga di nuova generazione preferito. Ebbene, non si tratta di Jujutsu Kaisen - tra i più venduti di questi anni dietro solo a ONE PIECE – o Chainsaw Man. Akira Toriyama aveva "apprezzato molto ciò che aveva visto in Black Clover. L'autore ha un forte senso dell'impatto e il protagonista è davvero carismatico".

Black Clover non è stato esente da critiche ed è forse quello meno popolare tra i manga citati di nuova generazione. Anche Asta, soprattutto nell'anime, è stato preda di critiche da parte della community di appassionati. Eppure, Akira Toriyama ha apprezzato Black Clover. A proposito, sapete che Yuki Tabata ha disegnato Gotenks di Dragon Ball?

Non è un segreto che Black Clover sia ispirato a Naruto. Contando che ONE PIECE e Naruto non sarebbero esistiti senza Dragon Ball, possiamo dunque dire che Akira Toriyama ha permesso la nascita dello shonen di Yuki Tabata.

