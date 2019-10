Il manga di Haikyu!! sta per arrivare alla sua conclusione?

Le ultime settimane sono state eclatanti per il manga Haikyu!! di Haruichi Furudate. L'autore ha deciso di dare vita a una partita spettacolare dall'inizio alla fine e fondamentale per il percorso di tutti i protagonisti della Karasuno, portandola a termine con il capitolo 368.

Il capitolo 368 di Haikyu!! ha segnato inevitabilmente un giro di boa per la serie, agganciata al primo anno della scuola Karasuno fin dal primo capitolo che fu pubblicato nel lontano 2012. Gli eventi del capitolo 369 però potrebbero far pensare a una prossima saga che non sarà così lunga come la precedente.

Haikyu!! è diventato trend su Twitter con quest'ultimo capitolo prima della pausa, il quale ci ha presentato uno Shoyo Hinata cresciuto e in Brasile. Abbiamo già detto addio quindi all'ambientazione scolastica per lanciarci inevitabilmente verso la carriera da professionista del ragazzo dai capelli arancioni, ma il commento di Furudate su Weekly Shonen Jump ha dato a tutti da pensare.

Come potete vedere in calce, l'autore ha scritto "Scusate, mi prendo un'altra settimana di pausa. Per piacere, accompagnatemi solo per un altro po'". Quest'ultima frase ha scosso i fan che l'hanno interpretata come la possibilità di una fine prossima. Cosa ne sarà di Haikyu!!? La serie potrebbe tranquillamente mettere in scena le Olimpiadi di Tokyo 2020 col Giappone protagonista e concludersi in concomitanza con la manifestazione edochiana che si terrà tra meno di un anno?