Il manga di Hello World sta per entrare nel vivo dell'azione

L'opera di Tomohiko Ito ha avuto un discreto successo in Giappone, tanto da portare alla pubblicazione di un secondo manga di Hello World, presente nelle pagine di Ultra Jump. Ed è proprio la rivista ad annunciare che la serie sta per raggiungere il suo climax.

Sembra infatti che il prossimo numero dell'opera, che sarà disponibile in Giappone a partire dal 19 febbraio, entrerà nel vivo della storia di Naomi Katagaki e del suo incontro con una sua versione del futuro. Per chi non lo sapesse il manga, scritto da Manatsu Suzuki e Yoshihiro Sono, è una trasposizione cartacea del film uscito nelle sale giapponesi lo scorso 20 settembre e ambientato nel 2077 a Kyoto.

Compito del protagonista sarà salvare la vita a Ruri Ichigyou, una sua compagna di classe che come lui fa parte del comitato che gestisce la biblioteca studentesca, sua futura fidanzata e destinata a morire in un tragico incidente. Aiutato dalla sua versione più vecchia di dieci anni, Naomi dovrà cambiare il futuro, in questo viaggio che porterà il giovane studente a riscoprire sé stesso.

L'opera è ancora inedita in Italia, ma se siete lo stesso curiosi di vedere le splendide atmosfere del film di animazione, vi lasciamo con il trailer di Hello World.