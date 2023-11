Tutti i manga di Hiro Mashima dal peggiore al migliore

Ci sono tanti mangaka famosi e prolifici, ma in pochissimi possono vantare il successo di Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, Rave, EDENS ZERO, Monster Soul e tanti altri progetti, lunghi o brevi. Hiro Mashima è a Lucca Comics and Games 2023, e quindi è il momento perfetto per rivedere i manga che ha scritto e disegnato.

Qual è il miglior manga di Hiro Mashima e quale il peggiore? Dall'elenco escludiamo per forza di cose i tantissimi oneshot preparati dall'autore, concentrandoci sulle serie maggiori e che hanno diversi volumi all'attivo. Escludiamo anche il recentissimo Dead Rock, il dark fantasy che per ora ha avuto fin troppo poco tempo per mostrarsi. Rimangono quindi Fairy Tail e i suoi spin-off, Rave, Hero's, Monster Hunter Orage, EDENS ZERO anche se ancora in corso e Monster Soul.

E si parte da uno degli spin-off di Fairy Tail, lo spin-off comico con stile deformed Fairy Tail S, che propone i protagonisti per un paio di volumi con un piglio completamente diverso e fin troppo demenziale. C'è poi Monster Soul, altra storia molto breve terminata in due volumi ma più seria della precedente, ma comunque acerba e poco entusiasmante. Sesta posizione per Monster Hunter Orage, un manga dedicato alla famosa serie di videogiochi che sicuramente diverte ma senza esagerare.

C'è poi l'opera indubbiamente più famosa di Hiro Mashima, che si piazza in quarta posizione: Fairy Tail. Il manga è durato più di un decennio ed è un caposaldo del manga di combattimento del nuovo millennio, tuttavia la deriva presa dal manga sin dagli inizi, con il potere dell'amicizia che batte tutto, è sempre risultata fin troppo stucchevole. Più dosato è Rave, storia in 35 volumi che ha introdotto davvero Hiro Mashima tra i grandi mangaka. Seconda posizione invece per EDENS ZERO, con una serie più matura di Fairy Tail e che, seppur con alcune sbavature, risulta essere più funzionante sotto tanti aspetti, anche se la conclusione potrebbe comunque ribaltare le carte in tavola.

Prima posizione per Fairy Tail Zero, uno spin-off composto da un unico volume che racconta la nascita della gilda con la vita di Mavis al centro. Oltre a funzionare bene in tutti i suoi aspetti, riesce ad ampliare il mondo magico con successo. E per voi invece quali sono le serie più riuscite del mangaka?