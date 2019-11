Il manga di Hunter x Hunter compie un anno di pausa, a che punto arriverà?

Croce e delizia dei fan di manga, Hunter x Hunter è uno dei fumetti nipponici più chiacchierati del nuovo millennio. Yoshihiro Togashi ha creato un mondo vasto e ricco di elementi, ulteriormente ampliati con il Continente Oscuro, luogo che sarà al centro della prossima saga. Ma prima di arrivarci potrebbero volerci degli anni.

Hunter x Hunter ha compiuto 21 anni di pubblicazione proprio durante questo 2019, in cui non c'è stata traccia del manga di Yoshihiro Togashi. Infatti, l'ultimo capitolo pubblicato, il 390, andò in scena nel numero 52 di Weekly Shonen Jump del 2018. È passato un anno da allora e all'orizzonte non ci sono segnali di ripresa.

Come fanno notare diversi fan, tra cui YourAnimeGuy su Twitter, ormai da diversi anni Hunter x Hunter viene pubblicato in modo estremamente discontinuo, con 10 capitoli l'anno salvo pochi straordinari eventi. In calce si può vedere il grafico delle pubblicazioni, divise anche per arco narrativo e dove spunta in modo ironico il "Grande arco della pausa". Hunter x Hunter è ben lontano dal suo record peggiore, ma nulla fa presagire un ritorno a breve dell'opera sulle pagine della rivista.

Con il 2019 ormai andato, rivedremo Hunter x Hunter nel 2020? Nonostante sia in pausa e quindi senza tankobon pubblicati da più di un anno, Hunter x Hunter ha raggiunto un record di vendite.