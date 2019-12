I manga più importanti del decennio secondo Everyeye in un video

Il mercato manga è cresciuto in maniera spaventosa con il passare degli anni, attirando appassionati da tutto il mondo e rivelandosi redditizio oltre ogni previsione. Oggi, in vista della conclusione di questa superba decade, abbiamo quindi deciso di rispondere ad una domanda: quali sono state le opere più importanti degli ultimi 10 anni?

In cima all'articolo potete dare un'occhiata a quelli che sono stati per molti di noi i manga degni di questo titolo, selezionati con cautela tra tutti i grandi lavori che hanno contribuito a fare crescere il mercato fumettistico giapponese. Specifichiamo che si tratta di un semplice elenco e non di una classifica.

Ovviamente dalla lista mancano molte opere recenti come il premiatissimo Spy x Family o il tanto apprezzato Jujutsu Kaisen, oltre che alcuni dei manga più venduti degli ultimi anni come Vita da Slime, Kaguya-sama: Love is War e Haikyuu. L'elenco è ovviamente ridotto poiché comprende solo le opere che hanno messo d'accordo la stragrande maggioranza della fan base. Fumetti come L'Attacco dei Giganti e Demon Slayer sono stati ovviamente essenziali per la crescita del mercato dei manga negli ultimi anni, così come diverso tempo fa lo fu Tokyo Ghoul.

