I manga conquistano il mercato USA: aumentate le vendite di graphic novel

Il Gruppo NPD, una società di ricerca, ha tenuto traccia delle vendite di graphic novel negli Stati Uniti nei mesi di picco della pandemia di COVID-19 ed in quelli successivi scoprendo l'importante influenza che hanno avuto i manga in questo mercato nel periodo d'indagine statistica.

Il tracciamento dei dati è stato effettuato tra Aprile 2020 è Giugno 2020 e successivamente tra Luglio 2020 e Settembre 2020. La prima indagine mostrava 2,8 milioni di graphic novel vendute mentre la seconda evidenzia un aumento fino a superare i 4 milioni. Il Gruppo NPD fa sapere che in questi dati di vendite un grande ruolo lo giocano i manga che sembra contribuiscano ai tre quarti della crescita del settore.

In particolare la società di ricerca fa sapere che il mercato dei manga ha continuato a crescere del 25% ogni anno subendo una crescita dell'8% negli ultimi 5 anni provocando in particolare nel mese di Luglio 2020 un ancor più ampio incremento.

Queste cifre vanno ad incidere anche in sottocategorie come quella dei fumetti supereroistici, la quale anno per anno subisce una decrescita dell'11% ma che non impedisce a manga come My Hero Academia di scalare le classifiche settimanali di vendita di graphic novel negli Stati Uniti.

Al pari di My Hero Academia di cui l'autore ha annunciato importanti novità, tra i manga più venduti in queste classifiche ritroviamo Chainsaw Man le cui vendite continuano a crescere anche in patria e Demon Slayer.