Il manga Jujutsu Kaisen è arrivato a ben due milioni di copie vendute

Nel corso della giornata odierna, l'account Twitter @JujutsuKaisen ha annunciato in un nuovo post che Jujutsu Kaisen, manga scritto e disegnato da Gege Akutami, ha infranto il traguardo delle due milioni di copie vendute, un risultato incredibile se si pensa che l'opera è in commercio da appena due anni.

Jujutsu Kaisen è un manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato su Weekly Shōnen Jump a partire dal 5 marzo 2018. I singoli capitoli sono raccolti e pubblicati da Shūeisha anche in volumi tankōbon e l'opera è riuscita a classificarsi prima tra i manga più consigliati da 1100 fumetterie nipponiche. Inoltre, è stato anche rivelato qual è la percentuale di diffusione tra ragazzi e ragazze, con le ragazze rivelatesi molto vicine al 50% del pubblico della serie, nonostante il manga sia notoriamente ricco di scene d'azione e momenti di puro splatter.

Il manga racconta le vicende di Yuuji Itadori, uno studente del liceo fuori dalla norma che vive a Sendai con suo nonno. Nonostante il suo innato talento per lo sport rifiuta di unirsi alla squadra sportiva a causa della sua avversione per l'atletica. Invece, sceglie di unirsi al club di ricerca sull'occulto. Dopo la morte del nonno, il ragazzo finisce con l'incontrare Megumi Fushiguro, uno sciamano che lo informa dell'esistenza di un talismano maledetto nella sua scuola. Contemporaneamente i suoi amici del club sull'occulto, in possesso del talismano, rompono il sigillo posto su di esso e attraggono tutte le maledizioni della scuola su di loro. Raggiunta la scuola ma incapace di sconfiggere le maledizioni a causa della sua mancanza di poteri magici, Yuuji decide infine d'ingoiare il talismano per proteggere Megumi e i suoi amici, diventando però così l'ospite di Sukuna, una potente e malvagia entità.