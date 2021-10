I manga di Junji Ito tornano in Italia con Star Comics: annunciati Sensor e Genkai Chitai

Il mangaka Junji Ito è famosissimo per i suoi horror, spesso sviluppati su volumi singoli o comunque serie brevi. L'autore ha infatti sfornato una quantità impressionante di titoli, moltissimi dei quali reperibili in Italia. Il catalogo dedicato a Junji Ito di Star Comics però si amplierà ulteriormente nel 2022.

Il prossimo anno arriveranno ben due titoli di Junji Ito, come rivelato nella live Star Versus Sommobuta, che la Star Comics ha tenuto in compagnia dello youtuber nostrano. La collana Umami ospiterà Sensor e Genkai Chitai, in arrivo entrambi a luglio 2022.

Sensor è già arrivato in occidente e ha fatto molto parlare di sé per lo stile di Junji Ito che qui sembra aver raggiunto nuove vette di horror. Una giovane donna arriva in un villaggio sperduto dove gli abitanti praticano uno strano culto. L'opera è stata pubblicata nel 2019 in Giappone ed è completa in un unico volume.

La seconda serie è Genkai Chitai che, invece, è una raccolta di storie brevi sempre in un unico tankobon. I protagonisti di queste storie vengono coinvolti in maledizioni, avvenimenti particolari e tanto altro ancora. In Giappone è stato realizzato tra il 2020 e il 2021 ed è quindi una delle opere più recenti del mangaka.

Nei prossimi mesi, Star Comics approfondirà i dettagli su queste due storie di Junji Ito. Il mangaka ormai è sulla bocca di tutti, come testimoniato dalle parole di Hideo Kojima che ha apprezzato molto Sensor.