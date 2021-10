Il manga di Kaguya-sama sorprende i lettori: inizia l'arco finale dopo il capitolo 240

Da diversi anni è in produzione Kaguya-sama: Love is War, manga di Aka Akasaka prima pubblicato su Miracle Jump e poi, grazie al grande successo ottenuto, spostato su Weekly Young Jump. Il romcom seinen ha conquistato tutti nel corso degli anni tra manga e anime. Mentre è in produzione Kaguya-sama stagione 3, il manga continua per la sua strada.

Ma non lo farà ancora per molto. Già da qualche anno, l'autore Aka Akasaka aveva rivelato di star risolvendo alcune trame e che la storia era in fase avanzata. Ma è stato il finale del capitolo 240 a cogliere di sorpresa i lettori: pubblicato sul recente numero di Weekly Young Jump, distribuito in Giappone giovedì 7 ottobre 2021, è stato annunciato che Kaguya-sama: Love is War ha iniziato l'ultimo arco narrativo.

È quindi ufficiale, la storia di Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane non durerà ancora per molto e il duo dovrà affrontare delle enormi difficoltà nell'ultima fase. Non è stata rivelata la durata della prossima fase, ma è possibile che il manga si chiuda nel giro di sei mesi se non anche meno. Intanto in Giappone Kaguya-sama continua a vendere molto, rivelandosi uno dei progetti più proficui della rivista seinen di casa Shueisha.