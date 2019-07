Il manga Kosaku Shima vedrà il sopraggiungere di una nuova serie ad agosto

il 35° numero della rivista Morning di Kodansha ha rivelato che il manga di Kenshi Hirokane, Shima Kōsaku (Kosaku Shima) vedrà il sopraggiungere di una nuova serie che giungerà sul 38° numero della rivista, attesa per il 22 Agosto, rivista in cui si è recentemente conclusa la serie Kaichō Shima Kōsaku (Chairman Kosaku Shima).

L'ultimo numero della serie principale di Kōsaku Shima venne lanciata da Morning nell'agosto 2013, con Kodansha che ha pubblicato l'undicesimo volume dell'opera il 22 marzo.

Nel caso in cui non doveste conoscere l'opera, dovete sapere che dal 1983, Hirokane ha rappresentato l'ascesa aziendale di un dirigente giapponese di nome Kōsaku Shima. Ad ogni modifica del titolo di lavoro ricevuto dal personaggio principale, cambia anche il titolo dell'opera. Il manga è iniziato con il nome di Kachō Shima Kōsaku (Capo Sezione Kōsaku Shima). I sequel includono Il capo della divisione Kosaku Shima, L'amministratore delegato Kosaku Shima, L'amministratore delegato Kosaku Shima e Il presidente Kosaku Shima.

Altri spin-off del manga includono Young Shima Kōsaku e Young Shima Kosaku Shunin-hen. Hirokane ha terminato il manga spin-off di Gakusei Shima Kōsaku (Student Kōsaku Shima) nella rivista Evening di Kodansha nell'aprile 2017, e lo spin-off Gakusei Shima Kōsaku: Jūkatsu-hen (Student Kōsaku Shima: Job Hunting) che è stato pubblicato dal maggio 2017 al luglio 2018. Il manga spin-off di Hirokane e Shin Kibayashi, conosciuto come Shima Kōsaku no Jikenbo (Kōsaku Shima Case Files), è stato lanciato nell'agosto 2017 per poi venir concluso nel dicembre 2017.

Il manga crossover con That Time I Got Reincarnated as a Slime e intitolato Tensei Shitara Shima Kōsaku Datta Ken (That Time I Got Reincarnated as Kōsaku Shima) è stato serializzato sulla rivista Evening dal 12 marzo al 9 aprile. Infine, il manga spin-off diviso in sei capitoli Kaichō Shima Kōsaku Tokubetsu-hen: Kazehana Rinko no Koi ha ispirato un adattamento live-action suddiviso in due episodi e intitolato Buchō Kazehana Rinko no Koi (Section Manager Rinko Kazehana's Romance) che è stato in Giappone nel luglio 2018.