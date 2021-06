Quali manga leggono gli studenti giapponesi? LINE pubblica le Top 10 di maschi e femmine

Se siete fan di anime e manga avrete sicuramente sentito parlare di LINE, l'applicazione di messaggistica equivalente ai nostri Whatsapp o Telegram. Nonostante sia disponibile anche in occidente l'applicazione può vantare un numero di utenti incredibilmente alto soprattutto in Giappone, dove ha recentemente indetto un interessante sondaggio.

Per motivi di ricerca, LINE ha chiesto ai suoi utenti di indicare quale manga stessero leggendo con maggiore interesse in quel periodo, e i risultati sono decisamente interessanti. Prima di mostrarvi le classifiche divise per sesso, vi comunichiamo qualche interessante dettaglio.

Secondo quanto rilevato da LINE, il 30% degli studenti delle scuole superiori legge manga quasi ogni giorno (sei o sette giorni a settimana), il 52% legge manga per uno o più giorni a settimana, e il 18% non legge fumetti. Sia maschi che femmine hanno risposto che il loro momento preferito per leggere è "quando non c'è niente da fare" o "quando sono a casa", mentre la terza scelta è "a letto, prima di dormire". La rivista più letta da entrambi è Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Prima di passare alle classifiche, teniamo anche a sottolineare che la domanda posta da LINE prevedeva una sola risposta, quindi anche gli studenti impegnati in più letture si sono trovati costretti a indicare solo la propria preferita. Di seguito i risultati.

Top 10 maschi

Jujutsu Kaisen My Hero Academia ONE PIECE L'Attacco dei Giganti Vita da Slime Kaguya-sama: Love is War Monster #8 Dr. Stone Spy x Family The Promised Neverland

Top 10 femmine

Jujutsu Kaisen The Promised Neverland Honey Lemon Soda The Apothecary Diaries Haikyu!! Cells At Work Wotakoi: Love is Hard for Otaku Demon Slayer Assassination Classroom Detective Conan

Jujutsu Kaisen vince il primo posto nella classifica dei manga più letti, non una sorpresa considerando che è tra le opere più vendute del momento con ben 50 milioni di copie in circolazione. Demon Slayer non è presente nella classifica maschile per ovvie ragioni, visto che metà popolazione giapponese ha recuperato il manga nel corso del 2020, mentre sorprende la presenza di The Promised Neverland, che probabilmente in molti hanno deciso di recuperare a causa del flop dell'anime di CloverWorks.

Per quanto riguarda il pubblico femminile, impressiona vedere ancora Assassination Classroom, conclusosi ormai cinque anni fa e con un ottimo adattamento anime alle spalle, mentre stupisce meno la presenza di Detective Conan, grande classico letto ancora da milioni di appassionati.

E voi cosa ne pensate? Le classifiche rispecchiano le vostre previsioni? Ditecelo nella sezione commenti!